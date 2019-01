Siracusa-Catania, la Lega dispone l'anticipo alle 14,30

Si giocherà alle 14,30 e non alle 20,30 il derby tra Siracusa e Catania in programma per domenica 20 gennaio e valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C.

La decisione della Lega di serie C è stata resa nota oggi con un comunicato ufficiale nel quale viene scritto che "si ratifica la richiesta del Siracusa a seguito di accordi intercorsi tra le due società in relazione ad esigenze organizzative".

Intanto la società del Siracusa ha perfezionato l'accordo con l'attaccante Nicola Talamo. Classe 1996, nato a Napoli, proviene dall' Alessandria.

Talamo vanta esperienze anche con Latina, Cremonese e Paganese, ha già indossato la maglia azzurra nella stagione 2016-17 collezionando 18 presenze.