Siracusa, il Comune cerca tecnici per la gestione energetica

Una short list di professionisti a disposizione del Comune di Siracusa di esperti in gestione dell'energia, per affidamento di incarichi di redazione di studi di fattibilità tecnico-economica, finalizzati ad azioni di efficientamento energetico in edifici ed impianti di proprietà dell'Ente.

L'avviso, con le modalità di partecipazione, criteri di valutazione e di affidamento degli incarichi, è disponibile sul sito istituzionale del Comune, e allegato in basso.