Pachino, raccolta differenziata: il 2018 chiuso al 41 per cento

Pachino chiude l'anno 2018 con la raccolta differenziata al 41 per cento.

"Se pensiamo al 5,4 per cento dello scorso gennaio - ha dichiarato il sindaco Bruno – al cospetto del + 35,6 di dicembre, emerge chiaramente l’eccellente lavoro fatto dai cittadini principalmente, che contribuiscono sempre in numero maggiore alla nostra battaglia di civiltà iniziata con l’apertura dell’isola ecologica di via Mascagni, con l’isola di Marzamemi riservata ai commercianti e con i serrati controlli del nucleo ambientale della polizia municipale".

Quasi 280 tonnellate di rifiuti differenziati, a dicembre, di cui 180 tonnellate di biodegradabile, 70 tonnellate di carta e cartone, 19 tonnellate di vetro e 20 di plastica, per una percentuale di differenziata pari al 41 per cento, di cui il 38 per cento relativo al porta a porta e il 3 per cento differenziato nell’isola ecologica.