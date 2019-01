Siracusa, viaggiava con 103 grammi di cocaina in macchina: arrestato

E' stato bloccato durante un normale posto di blocco, in via Luigi Sturzo, e un nervosismo dovuto al controllo ha indotto gli Agenti della Polizia di Stato alla perquisizione dell'autovettura. A bordo sono stati trovati e sequestrati 103 grammi di cocaina. L'uomo alla guida, Francesco Granata, 40 anni, siracusano, già conosciuto alle forze di Polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato condotto in carcere.