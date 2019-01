"Dillo a CasaPound", inaugurato lo sportello per gli italiani in difficoltà

Inaugurato lo sportello gratuito "Dillo a CasaPound" per gli italiani in difficoltà, disponibile da domani.

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì presso "Oplites" di via bacchilide 32 sede di CasaPound Siracusa, verranno offerti servizi di segnalazioni di degrado e problemi sul territorio, emergenza abitativa oltre ad offrire il consueto servizio di distribuzione alimentare e vestiario per tutti quegli italiani in difficoltà che decideranno di usufruirne.

"Un altro passo in avanti per andare incontro alle difficoltà dei troppi siracusani dimenticati – dichiara CasaPound Siracusa – laddove non arrivano le istituzioni ci saremo noi, come sempre dalla parte degli italiani".