Rosolini e Pachino, il 50% delle zucchine attaccate dal virus "New Delhi"

Il 50% delle zucchine prodotte tra Rosolini e Pachino colpite dal virus "New Delhi".

Ieri mattina sopralluogo della deputata regionale Rossna Cannata che ha potuto verificare come il virus risulti esteso anche nei territori di Noto e Portopalo.

“Il virus - spiega la componente della Commissione Attività produttive - che proviene dalla vicina Spagna e che si è diffuso anche su altre specie orticole come peperoni, pomodoro, patate, melanzane, meloni e angurie, è stato identificato per la prima volta in Sicilia nell’autunno del 2015. Non sono state adottate fino ad oggi a livello regionale misure o interventi in grado di porre rimedio alle problematiche connesse a questa patologia. Auspico - conclude la Vicepresidente della Commissione Antimafia e Anticorruzione - che il Governo individui risorse e misure da destinare alle aziende colpite dal virus per salvaguardare i nostri prodotti”.