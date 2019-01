Siracusa, scuole al gelo: studenti di nuovo in piazza con corteo fino alla ex Provincia

Si sono dati appuntamento per questa mattina alle 8,30 al campo scuola Pippo Di Natale per l'ennesima protesta contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti nelle scuole. Sono gli studenti delle scuole superiori siracusane che pretendono risposte e che non intendono mollare.

Dopo il sit in del Tempio di Apollo e la risposta della Prefettura che ha chiaramente indicato l'Ex Provincia come l'ente che deve occuparsi di risolvere la problematica, arriva la protesta di oggi alla quale hanno aderito il Quintiliano, l'Insolera, ll'istituto Federico II° di Svevia, il Rizza e il Gagini.

Il problema rimane quello della mancanza di risorse economiche nelle casse del Libero Consorzio che pare non offrire soluzioni al problema.

Intanto continuano a saltare ore di lezione e anche chi come Vincenzo Vinciullo chiede al presidente della Regione, Musumeci, di nominare Commissario ad Acta un dirigente della Regione perché "continuando in questo modo - afferma - si potrebbe configurare l'interruzione di pubblico servizio".