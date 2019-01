Decreto Sicurezza, Conte: "Con Anci criticità superate"

Incontro Conte-Anci dopo le polemiche sul decreto sicurezza. 'Un incontro non si nega a nessuno', taglia corto Salvini mentre Conte esclude distinguo nel governo e aggiunge: 'Le presunte criticità sono o superate nel corso del colloquio, o superate nelle informative, o al più in semplici circolari. I sindaci non hanno dubbi di costituzionalità sul decreto'. Il presidente dell'Anci De Caro afferma che 'il governo predisporrà circolari esplicative di integrazione delle norme criticate'.