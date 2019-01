Siracusa, Foti: "Disparità di trattamento tra i lavoratori che gestiscono i servizi informatici del Comune"

Nuovo periodo di incertezza per i 24 lavoratori che gestiscono i servizi informatici del Comune di Siracusa, in vista della nuova gara che il Comune di Siracusa dovrà bandire.

Bisognerà garantire loro dignità e rispetto nelle condizioni economiche e contrattuali, ha detto l'ex consigliere comunale Alfredo Foti.

"Voglio anche sperare, - prosegue - che le attuali disparità di trattamento orario in essere tra i lavoratori, non siano state fatte in base a criteri opinabili se non addirittura in base a presunte affinità politiche, ciò sarebbe molto grave, mi auguro che chi di dovere intervenga nelle sedi preposte per vigilare e fare in modo che ciò non accada quando la gara sarà finalmente bandita, ed a tutti i lavoratori siano riconosciute le medesime ore contrattuali"