Pachino, incendio in uno scantinato di via Mascagni: nessun ferito

Fiamme, questa mattina, nello scantinato di una palazzina in via Mascagni a Pachino. Il rogo si sarebbe originato da un vecchio letto presente nel locale. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 9,30. Sul posto, oltre ai pompieri che si sono occupati di circoscrivere e domare il fuoco, anche i Carabinieri, che in via precauzionale e solo per il fumo denso che si è sprigionato, hanno provveduto ad evacuare temporaneamente l'edificio. Non si registrano feriti né danni ad abitazioni. Sul posto, in via preventiva, era presente anche il 118 e l'elisoccorso.