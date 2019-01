Siracusa, Street Art per la riqualificazione urbana: la proposta di Gradenigo

Realizzazione e messa in rete della mappa Muri Per Street Art, con la collaborazione di privati. Questa la richiesta del consigliere comunale Carlo Gradenigo al sindaco e alla Giunta Italia nell'ottica di una rigenerazione urbana

Primo passaggio necessario, la redazione di un censimento e relativa mappatura di tutte le facciate cieche e delle superfici pubbliche e private utilizzabili a tale scopo, per poi riconsegnarle alla città come percorso artistico fruibile da turisti e residenti.

"In molte città italiane la Street Art ha preso piede diventando un vero e proprio fenomeno culturale. - spiega Gradenigo - La Street Art è un’arte accessibile a tutti, che presuppone sempre una fruizione gratuita dell’opera e che oggi sta entrando in veri e propri progetti di riqualificazione urbana promossi da amministrazioni e associazioni culturali. Questo modus operandi però rischia di annullare il carattere rivoluzionario di “arte ribelle che rappresenta il valore aggiunto di questa particolare forma d'arte".

Con l'utilizzo del censimento "ne verrebbe fuori - spiega Gradenigo - un elenco aggiornato e consultabile dei luoghi disponibili, sui quali artisti di tutto il mondo possano esprimere la loro arte in totale autonomia. Un modo per rimanere su quella sottile linea che separa il lecito dall'illecito, fornendo agli artisti semplicemente una "tela" sulla quale esprimersi, scongiurando forme di arte assistita che rischiano di trasformare un'opera d'arte in un semplice intervento creativo di rifacimento privato di una facciata"