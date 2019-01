Siracusa, studenti in corteo per il riscaldamento nelle scuole

Nuova manifestazione di piazza degli studenti delle scuole superiori siracusane per protestare contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti.

Per domani mattina l'appuntamento è fissato per le 8,30 al Campo scuola Pippo Di Natale. Da qui gli studenti muoveranno in corteo per raggiungere l'Ex Provincia.

La manifestazione di domani segue di pochi giorni il sit in del Tempio di Apollo quando una delegazione è stata ricevuta in prefettura. In quella sede è stato chiramente detto che la problematica è di esclusiva competenza della Ex Provincia.

Hanno già aderito al corteo di domani il Quintiliano, l'Insolera, ll'istituto Federico II° di Svevia, il Rizza e il Gagini.

E c'è anche chi come Vincenzo Vinciullo chiede al presidente della Regione, Musumeci, di nominare Commissario ad Acta un dirigente della Regione "che venga a Siracusa e si attivi immediatamente per l’accensione dei riscaldamenti, dal momento che ogni richiesta di aiuto che gli studenti non ha avuto alcuna risposta. Continuando in questo modo - conclude - si potrebbe configurare l'interruzione di pubblico servizio".