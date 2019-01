Pasquale Pane nuovo portiere della Sicula Leonzio

E' Pasquale Pane il nuovo portiere acquisito dalla Sicula Leonzio, che arriva in bianconero a titolo definitivo dalla società Robur Siena.

Ventotto anni, napoletano, Pane torna in Sicilia dopo il campionato vissuto in casa Akragas nella stagione 2016/2017. La sua esperienza comincia a Cava de’ Tirreni poi, dopo due sole stagioni trascorse fra serie D e Eccellenza, ecco spalancarsi le porte del professionismo: alla Cavese, nella stagione 2009/2010. Diventa titolare l’anno successivo, poi i passaggi in Puglia nel Barletta e il ritorno in Campania all’Ischia nel 2013/2014. In questa stagione si trasferisce anche ad Aprilia nella sessione di mercato di gennaio. Nel 2014/2015 è a Benevento, nella stagione successiva a Mantova, poi come detto l’Akragas, infine l’approdo a Siena nel campionato scorso. Con i toscani sfiora la promozione in B, giungendo fino alla finale play off.