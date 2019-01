Avola, nascondeva in casa 300 grammi di marijuana: arrestato

E' stato arrestato dai Carabinieri, in flagranza di reato, Alberto Alfonso, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo alcune indagini, i militari sono passati a perquisizione personale e domiciliare del 34enne. In un terreno nella sua disponibilità circa 300 grammi di “marijuana” già pronta per essere spacciata.

L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.