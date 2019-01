Avola, inaugurata edicoletta di “Libri Liberi”: primo booksharing

Inaugurato, sabato scorso, ad Avola, il primo booksharing, l'edicoletta di “Libri Liberi” in piazza Trieste dove si potrà scambiare i testi. L'idea è dalla giovane Vanessa Leonardi con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Una piccola edicola per i lettori e i sognatori – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata – basta portare con sé un libro da donare o scambiare e “l'avventura” inizia a prendere forma. Crediamo molto nella condivisione, nella comunità, nella voglia di dare e ricevere e per questo abbiamo sostenuto Vanessa che si è spesa molto in questa direzione”.