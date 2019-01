Siracusa, nuova bonifica in via Re Ierone II: è lotta senza quartiere contro chi sfida telecamere e controlli. VIDEO

Cumuli di rifiuti lungo tutto il marciapiede di via Re Ierone II°, a Siracusa, lo stesso da dove ad ottobre scorso, su input dell'amministrazione comunale, partì l'operazione di apertura dei sacchetti messa in atto dalla Polizia ambientale per identificare e sanzionare i cosiddetti "sporcaccioni".

Questa mattina la polizia ambientale, diretta dal comandante Romualdo Trionfante, ha provveduto a guidare l'ennesima operazione di bonifica alla Borgata, quartiere cittadino più di altri massacrato dall'abbandono indiscriminato di sacchetti con ogni tipo di rifiuti.

Anche in questo caso sacchetti aperti e responsabili identificati: dagli elementi raccolti i vigili sarebbero risaliti ad un negozio cinese della zona.