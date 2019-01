Siracusa, tubi in amianto nascosti nel giardino della scuola di via di Villa Ortisi

Decine e decine di tubi in amianto nascosti sotto guaine bituminose all'interno del giardino della scuola di via di Villa Ortisi. A denunciare la scoperta l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo insieme a Vincenzo Salerno e Stefania Barone, rispettivamente Coordinatore e Vicecoordinatore Cittadino del movimento “Siracusa Protagonista”.

"Chiediamo all’Amministrazione Comunale di Siracusa cosa intende fare intanto per rimuovere e quindi smaltire l’amianto che è stato rinvenuto e soprattutto se intende sporgere denuncia nei confronti di coloro i quali hanno abbandonato questi tubi in amianto all’interno della nostra scuola" - dicono i tre