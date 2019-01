Il Siracusa si prepara al derby contro il Catania

Comincia con ottimismo la settimana che per il Siracusa calcio terminerà con il derby contro il Catania.

“Abbiamo la necessità di fare punti e possiamo guardare poco al nome dell' avversario- spiega l'allenatore Ezio Raciti- sappiamo che il derby è qualcosa di particolare, è un modo per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. È una gara che sfugge ad ogni pronostico, si arriva da un periodo di sosta e, di solito, ciò regala sempre qualche sorpresa. Stiamo lavorando tanto per costruire un'identità di squadra".