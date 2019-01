Parco archeologico di Siracusa, ddl in quinta commissione all'Ars: Fratelli d'Italia: "Siamo vigili"

Il Parco archeologico di Siracusa vedrà presto la luce. A rassicurare sulla sua istituzione è Fratelli d'Italia, attraverso i suoi coordinatori cittadino, provinciale e dirigente regionale, Paolo Cavallaro, Giuseppe Napoli e Marco Mastriani.

"In quinta commissione all'Ars - riferiscono - è in discussione un ddl governativo che punta ad un'importante revisione della legge regionale n.20 del 2000 e che mira ad attribuire quell'autonomia di spesa che ha consentito a quello di Agrigento di avere grandissimi risultati in termini di offerta culturale, di servizi e di numero di visitatori. Fratelli d'Italia - aggiungono - sta seguendo con attenzione la vicenda dell'istituzione del Parco Archeologico di Siracusa, occasione di grande sviluppo del territorio se ciò sarà accompagnato da azioni mirate di tutela, valorizzazione e promozione di tutti i beni culturali. Completato l'iter parlamentare e dopo il parere vincolante del Consiglio regionale dei Beni Culturali, che andrà reinsediato - concludono - il parco, così come ha già assicurato l'assessore Tusa, verrà istituito".