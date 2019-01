Priolo Gargallo, controlli alla circolazione stradale: due denunce

Sono stati oltre 40 i veicoli controllati, con 1 giovane denunciato perché trovato alla guida del proprio ciclomotore senza casco, sprovvisto di patente ed assicurazione, e 1 automobilista con revisione più volte scaduta e 2 conducenti senza cintura di sicurezza. Questo il bilancio di una giornata di controlli alla circolazione stradaleeffettuati ieri dai Carabinieri a Priolo Gargallo.

Inoltre nel corso di perquisizioni domiciliari finalizzate al contrasto dello spaccio di stupefacenti, è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio, A.E., panettiere siracusano incensurato, 39 anni, trovato in possesso di 14 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 340 euro in contanti.