Augusta, spaccio: un arresto e 5 misure cautelari

Un arresto e 5 misure di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per detenzione e spaccio di stupefacenti. Questo il bilancio di un'attività investigativa dei Carabinieri durata quasi un anno ad Augusta e che ha visto venerdì pomeriggio l'esecuzione delle misure, emesse dal gip Scapellato su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Ai domiciliari è finita Carmela Castro, già nota alle forze dell'ordine e attualmente già ristretta ai domiciliari per lo stesso reato.

L'attività dei militari dell'Arma rientra nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2016 e quello di settembre 2017 e consentiva di identificare, all'interno di un gruppo costituito da tre donne e tre uomini, Castro Carmela, con un ruolo centrale nella gestione e organizzazione dell’attività di spaccio. I. D. (Augusta 46 anni) si occupava di procacciare i clienti, C. V. 49 anni, custodiva il denaro provento dell’attività di spaccio e F. B. 39 anni, faceva da corriere, mentre S. S. 52 anni e S.P. 24 anni, fungevano da gregari.

Nel corso dell’attività investigativa i i Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 150 grammi di cocaina e 1.300 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.