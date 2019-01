Siracusa, "Chi sporca, paga": non solo sanzioni ma anche le foto sui social degli sporcaccioni

Chi sporca, paga: non è solo uno slogan, ma la realtà e paga anche sui social, con il sindaco Francesco Italia, che, stanco di dover dare input per la continua bonifica del territorio, adesso non esita a denunciare pubblicamente chi continua, senza esitazione ad abbandonare i rifiuti per strada.

Ecco le foto che il primo cittadino ha pubblicato questa mattina sul su Facebook. Ad accompagnare le foto due righe di commento del sindaco che la dicono lunga sulla determinazione a porre un freno ad un fenomeno insopportabile: "C’è ancora chi pensa sia normale #abbandonare i propri rifiuti dove capita. Adesso basta! Chi sporca PAGA. #SenzaSosta".

Fondamentale in questa operazione di tolleranza zero contro gli sporcaccioni l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, che incastrano senza alcuna possibilità di smentita gli "zozzoni".

Proprio l'altro ieri il quartiere della Borgata è stato bonificato per la quarta volta dopo che era stato nuovamente sommerso di rifiuti, come dimostrano le foto inequivocabili pubblicate alcuni giorni prima da SiracusaPost.it.