Siracusa, Eurialo perde in casa con San Giuseppe Adrano

L’Eurialo Siracusa perde in casa contro il San Giuseppe Adrano e resta da sola all’ultimo posto della classifica del campionato di serie C di volley femminile con 4 punti. Al PalaCorso finisce 3-1 per le ospiti. Per la squadra aretusea, adesso, la strada verso la salvezza è diventata davvero difficile. Gara equilibrata come dimostrano i punteggi dei parziali: 22-25, 25-22, 22-25, 19-25. La compagine di casa ha commesso i soliti errori di inesperienza nei momenti più importanti del match, che ha finito per pagare a caro prezzo.

“Ancora una volta ci abbiamo messo del nostro per perdere una partita che – sottolinea il tecnico Viviana Olindo – potevamo e dovevamo vincere 3-0. I tre punti avrebbero rappresentato una spinta importante in vista del girone di ritorno e invece abbiamo mancato anche questo appuntamento. Se non facciamo punti contro avversari abbordabili, non so proprio con chi possiamo ottenerli. Sono davvero rammaricata perché avremmo dovuto giocare con un altro spirito e con maggior determinazione per venire a capo di questa partita”.