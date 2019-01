Siracusa, consuntivo della Polstrada: in lieve aumento gli incidenti stradali mortali

Aumentano seppur di poco gli incidenti stradali mortali in provincia di Siracusa nel 2018. Sono stati in tutto 162 gli incidenti registrati, in leggero aumento rispetto ai 146 del 2017, con un trend leggermente in aumento anche per quanto riguarda gli incidenti con conseguenze mortali ed una diminuzione degli incidenti con feriti.

Questo il dato che si evince dal consuntivo della Polizia stradale, che riepiloga i dati dell'attività infortunistica, di polizia giudiziaria e delle campagne di informazione.

Sono state 2.894 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale, che hanno controllato le autostrade A01-CT-SR, A18 SR-GELA e la Strada Statale 114 e che hanno garantito e prestato soccorso a 1.661 utenti.

Le violazioni accertate sono state complessivamente 10.915, di cui 253 elevate per l’uso improprio del telefonino durante la guida e 1146 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e degli appositi sistemi di ritenuta per bambini. Le patenti di guida ritirate sono state 180, di cui 37 per recidiva; ammonta, inoltre, a 14427 il totale dei punti decurtati sulle patenti, mentre sono state 234 le carte di circolazione ritirate.

Inoltre, nel corso del 2018, si sono attuati una serie di dispositivi operativi finalizzati al potenziamento dei controlli nel settore del trasporto professionale. Sono stati controllati 1627 veicoli adibiti al trasporto merci e persone (autobus), sono state elevate 1974 contravvenzioni, di cui 32 per infrazione per inefficienza del cronotachigrafo e limitatore di velocità e 1550 per infrazioni ai tempi di guida e di riposo sia del trasporto merci che di persone.

La Polizia Stradale ha anche svolto 9 servizi con i Centri Mobili di Revisione, congiuntamente al personale dipendente del Dipartimento Trasporti Terrestri, per il controllo dei veicoli adibiti all’autotrasporto di persone e merci su strada, impiegando 32 pattuglie, elevando 118 violazioni per inefficienze e alterazioni dei dispositivi di equipaggiamento. Particolare attenzione è stata rivolta al trasporto studenti ed alle gite di istruzione: è stato attuato in ambito provinciale il “Protocollo gite scolastiche in sicurezza” siglato tra il Miur ed il Servizio Polizia Stradale.

Ventitre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e 2 persone per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. In quest'ambito è stata attuata con la collaborazione dell'Asp la campagna denominata “Stragi del sabato sera” predisponendo 106 servizi mirati di controllo svolti in prossimità delle discoteche nei fine settimana, con l’impiego di 121 pattuglie.

Nell'ambito dell'attività di Polizia giudiziaria 4 titolari di officine meccaniche sono stati denunciati per reati ambientali e sanzionati amministrativamente per complessive 25.200 euro per la mancata tenuta del registro di carico/scarico rifiuti pericolosi.

Non sono mancate le campagne di informazione rivolte ai giovani come “Progetto ICARO18”, “Icaro Junior”, “Parco mobile della sicurezza stradale”, il progetto B.I.R.B.A