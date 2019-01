L'Ortigia si impone a Trieste, 13-14 il finale

L'Ortigia conquista l'intera posta in palio a Trieste al termine di una gara giocata con grande intensità dall'inizio alla fine, I biancoverdi hanno vinto 13-14.

Soddisfatto a fine gara il tecnico Stefano Piccardo: “Sì vince soffrendo, si vince da Ortigia. Grande prova dei ragazzi che hanno reagito alla grande nel momento più difficile del match. Abbiamo concesso troppo in difesa, ma siamo rimasti lucidi per rispondere. Sono tre punti pesanti viste le difficoltà vissute. Adesso sappiamo che possiamo giocare il nostro campionato come sappiamo fare”.