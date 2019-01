Torino, flash mob per la Tav con oltre 30.000 persone

Oltre 30 mila persone vestite d'arancione, in piazza Castello a Torino per dire "si" alla Tav. La manifestazione ha unito imprenditori, associazioni di categoria, sindacati e partiti. Tanti partiti, dal Pd alla Lega, passando per Forza Italia e Fratelli d'Italia.

"Se i cittadini chiederanno il referendum sulla Tav ben venga, ma la posizione del Movimento Cinquestelle è chiara. Il contratto dice che l'opera va ridiscussa", ha detto Luigi Di Maio, confermando che la decisione ultima sarà presa prima delle elezioni europee di quest'anno.