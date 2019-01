Pachino, nascondeva in casa 40 grammi di hashish e un grammo di marijuana

Nascondeva in casa 40 grammi di hashish e un grammo di marijuana. La scoperta dei Carabinieri ieri sera a Pachino, a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Fabio Tuzza, 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L'uomo sin da subito ha mostrato insofferenza durante i controlli

L'uomo è stato arrestato e poi rimesso in libertà.