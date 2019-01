Presentato progetto Onda Coin a Siracusa, Mannheimer: "il Sud è pronto per la moneta complementare"

Presentato a Siracusa il progetto Onda Coin a Siracusa, frutto di un sondaggio condotto dal sociologo Renato Mannheimer con Eumetra MR.

L’Istituto di Ricerca ha intervistato un campione rappresentativo di oltre 800 persone per sondare l’animo degli italiani rispetto alla crisi e per comprendere se ripongono (ancora) fiducia nella ripresa dell’economia.

Se da un lato nel nostro Paese solo pochi ritengono che la crisi sia davvero finita, dall’altro una buona percentuale degli intervistati risulta informata sulle monete alternative e complementari, o comunque ne conosce l’esistenza (il 42% del campione), il 24% addirittura “sa bene di cosa si parla”.

Ma il dato incoraggiante è che il 45% giudica la moneta complementare (che offre la possibilità di effettuare transazioni senza uso di denaro, pagando con i propri beni o servizi) un’iniziativa utile.

Desta invece una certa, positiva sorpresa, il fatto che al Sud e nelle Isole la fiducia sull’utilità della moneta complementare sia ancora più forte rispetto al resto d’Italia.

Sicuramente un dato importante, quest’ultimo, per il progetto di moneta complementare Onda Coin nato in questi giorni in Sicilia e frutto dell’iniziativa di imprenditori esperti nei campi del marketing, delle vendite, dei canali di distribuzione, della finanza e delle nuove tecnologie al servizio delle aziende.