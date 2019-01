Rosolini, via a prove strutturali nell’Istituto comprensivo "De Cillis"

Partite, nei giorni scorsi, le prove strutturali, a titolo gratuito, nel plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Cillis”. A darne notizia il sindaco Pippo Incatasciato e l’assessore ai Lavori pubblici Carmelo Di Stefano.

“Un intervento – afferma l’Assessore Di Stefano – che ci permetterà tra pochi giorni di conoscere il reale stato dell’edificio scolastico e riscontrare eventuali criticità ed intervenire, se il caso lo richiede con assoluta tempestività. Interventi che estenderemo a tutto il patrimonio edilizio scolastico e non, al fine di arrivare alla loro messa in sicurezza. Abbiamo voluto iniziare questo plesso scolastico De Cillis in quanto l’edificio, essendo allocato sul fronte stradale, presenta caratteristiche costruttive che lo espongono a pericoli maggiori in caso di sisma. L’indagine che sta interessando la struttura è a carattere termografica, igrometrica, endoscopica, con sclerometro e con carotaggio attraverso la quale al termine avremo il reale stato conservativo dell’immobile. Come già ho avuto modo di assicurare – prosegue Di Stefano – le indagini successivamente interesseranno anche gli altri Istituti Scolastici. Un lavoro propedeutico che ci permetterà di essere pronti per partecipare ai bandii europei per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e monumentali che a breve saranno pubblicati”.