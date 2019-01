Siracusa, i consiglieri Buonomo, Buccheri e Costantino chiedono dissuasori velocità

Dissuasori nei punti critici della città. Questa la richiesta inoltrata all'assessore alla Viabilità Giovanni Randazzo e per conoscenza al comandante della Polizia Municipale Vincenzo Miccoli, da parte dei consiglieri comunali Michele Buonomo, Andrea Buccheri e Salvatore Costantino.

"L' allarme - hanno commentato Buonomo, Buccheri e Costantino- è scaturito dal grave incidente avvenuto ieri pomeriggio all'incrocio tra Via Antonello da Messina e Via Ludovico Mazzanti. Già sede di diversi incidenti".

"In diverse occasioni, qui come altrove - proseguono i tre consiglieri- si è corso il rischio di incidenti mortali . Oggi grazie a Dio non ci sono state vittime. Chiediamo il posizionamento di dissuasori e la rilevazione costante da parte dei vigili urbani nei punti nevralgici della città ove si verificano questi incidenti".

Immediata la risposta del Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Miccoli al gruppo consiliare. "Sono assolutamente d'accordo- le parole inviate in risposta dal dirigente del Comune- sulla necessità di mettere dei dissuasori in modo da limitare la velocità in diverse zone della città. Girerò subito la nota al settore Mobilità per i provvedimenti di competenza",