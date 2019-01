Siracusa, abbandono rifiuti in strada: ennesima bonifica effettuata in Borgata

Si tratta dell'ennesimo tentativo di bonificare la borgata di Siracusa, quello effettuato ieri dalla Tekra. Nei giorni scorsi, SiracusaPost.it ha pubblicato immagini drammatiche di un intero quartiere sommerso dai sacchetti della spazzatura.

In risposta, è arrivata la bonifica di tutta l'area, l'ennesima. Il problema non sarà certamente risolto, in un quartiere dove regna l'abusivismo e quindi non sono stati consegnati i mastelli.

Anche il Comune aveva risposto aumentando le multe per coloro che sporcano, dal sacchetto alla sigaretta.