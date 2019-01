Siracusa, incidente stradale in via Antonello da Messina: 3 auto coinvolte, una si cappotta

Spettacolare incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Siracusa, all'incrocio tra via Antonello da Messina e via Mazzanti. Per ragioni che sono al vaglio dei Vigili urbani, chiamati ad intervenire sul posto, tre auto, una Renault Modus, un'Alfa 147 e una utilitaria sono rimaste coinvolte nell'impatto, con l'ultima si è cappottata proprio al centro dell'incrocio. Da quello che è dato sapere non ci sarebbero feriti; gli occupanti dei tre mezzi avrebbero riportato solo qualche ammaccatura.