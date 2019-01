Siracusa, ultima di andata: l'Ortigia di scena a Trieste

Ultima di andata, domani, alle 18 (diretta su Waterpolo Channel), per l’Ortigia Siracusa che rende visita alla Pallanuoto Trieste.

Prima di una serie importante di trasferte – sabato prossimo a Roma con la Lazio e poi gara 1 della semifinale di Euro Cup a Marsiglia – i biancoverdi si rituffano in campionato dopo la battuta d’arresto casalinga con il Recco.

"Sarà il primo banco di prova reale dopo la partenza di Vapenski – sottolinea coach Stefano Piccardo – Giochiamo contro una diretta concorrente che, in casa, ha sbagliato una sola partita, quella contro la Canottieri Napoli. I triestini sono ben attrezzati e hanno ottime individualità e giovani di grande prospettiva. Da questo momento, vista la classifica molto corta in coda e anche in alto, bisognerà fare più punti possibili. È un campionato livellato dove emergerà chi riuscirà a mantenere lucidità e continuità".