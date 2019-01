Siracusa e provincia, il bilancio di un mese di attività dei Carabinieri

Ventinove arresti, 64 persone denunciate in stato di libertà e 15 soggetti segnalati alla Prefettura per essere stati trovati in possesso di stupefacente per uso personale. Questi i numeri del bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri in tutta la provincia di Siracusa dal 10 dicembre al 6 gennaio. Sono stati, inoltre,, sequestrati oltre 700 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana ed alcune armi, sia da sparo che bianche e controllate circa 1200 persone tra arresti domiciliari, sorvegliati speciali o in libertà vigilata.

Nel territorio della Compagnia di Siracusa, complessivamente, sono state svolte circa 380 pattuglie auto/motomontate, ed impiegati oltre 800 Carabinieri, sia in uniforme che in abiti civili per servizi.

Nel territorio della Compagnia di Augusta, i servizi, che hanno visto impegnate sul territorio 300 pattuglie e circa 500 militari, sono stati essenzialmente preventivi e di contrasto ai reati predatori.

La Compagnia Carabinieri di Noto ha impiegato 320 pattuglie e quasi 650 militari.