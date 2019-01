Pachino, Servizio Civile al Comune: parte l’esperienza di 15 giovani

Comincia questa mattina per 15 giovani il Servizio civile al Comune di Pachino.

I due progetti approvati dall’ufficio nazionale del Servizio Civile sono denominati “Un anno a colori 2018” e “Il ciclo del riciclo 2018”, sono stati finanziati per 78 mila euro e prevedono l’impiego di 15 giovani che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età. Avranno la durata di 12 mesi, a partire da gennaio 2019, e i volontari saranno impiegati per circa 20 ore settimanali con un totale di 1400 ore nell’anno.

Nel primo progetto “Un anno a colori 2018” gli 8 volontari si occuperanno di assistenza ai minori. Mentre l’attività al centro del secondo progetto “Il ciclo del riciclo 2018” sarà legata alla tutela dell’ambiente dal punto di vista delle emergenze sui rifiuti.