Rete ospedaliera, il Ministro della salute smentisce Razza: Vinciullo "Ancora possibilità per Siracusa"

Nessun via libera incondizionato dal Ministro della Salute al Piano di rete ospedaliera siciliana, proposto dal Governo Musumeci.

Ad evidenziarlo è Vincenzo Vincillo.

“Il parere - scrive il ministro in una nhota - è condizionato agli adempimenti di una serie di azioni che riguardano i pronto soccorso, i punto nascita e la rete dell’emergenza territoriale. Se non verranno rispettate queste indicazioni del Ministero non può esserci alcun via libera, perché sono condizione fondamentale per la qualità del servizio e la sicurezza delle cure per i cittadini”.

"Si riaprono, quindi, - commenta Vinciullo - le possibilità per il nostro territorio di rivendicare una serie di diritti negati: dal passaggio a I livello dell’ospedale di Lentini, alla riassegnazione dell’ambulanza a Sortino, dal potenziamento delle strutture sanitarie nella Zona Sud al riconoscimento dell’ospedale di Siracusa come ospedale di II livello"