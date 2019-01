Pachino, quattro studenti diventano 'sindaci per un giorno'

Sono stati protagonisti dell'iniziativa "sindaco per un giorno" gli studenti del primo istituto superiore “Michelangelo Bartolo”, Maria Teresa Acquavia e Angelo Bufardeci, della IV A e Sebastiano Madanò e Maya Notaris, della IVB.

Gli alunni si sono confrontati con i funzionari municipali, ed hanno partecipato a una riunione di giunta.

"La crescita sociale – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – attraverso la crescita dei nostri giovani e la collaborazione tra istituzioni è stata alla base della nostra azione amministrativa. Lo abbiamo fatto stringendo una fattiva cooperazione con le scuole e sviluppando diverse attività, come l’alternanza scuola/lavoro, la premiazione dei centisti, un ciclo di incontri e iniziative su cittadinanza e legalità, e anche l’esperienza di “sindaco per un giorno”, che vuol dire conoscere la complessa macchina comunale, formare le nuove generazioni sul rispetto istituzionale e sull’importanza del valore della promozione della cultura della legalità quale strumento di azione politica locale. Ritengo sia per i ragazzi non solo una occasione straordinaria di crescita ma anche estremamente educativo".