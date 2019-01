Canicattini Bagni, al via martedì i progetti del Servizio civile

Martedì 15 Gennaio alle 9 prenderanno il via i 3 progetti del Comune di Canicattini Bagni inseriti nel Servizio Civile Nazionale.

Sono 15 i giovani già selezionati: Maria Carmen Di Stefano, Chiara Cugno, Federica Mangiafico e Simona Buccheri, per il progetto “Il cerchio magico 2018” che si occupa di assistenza ai minori. Valentina Lattante, Denise Gallo, Danila Corradino, Giada Giuseppa Di Giacomo, Filippo Raucea e Roberta Ambrogio, per il progetto “Nonni in prima linea 2018” che invece assisterà gli anziani, in particolare quelli soli e non autosufficienti. Ed infine Teresa Russo, Federica Scatà, Martina Cona, Alice Rizza e Santi Bordonaro, per quanto riguarda il progetto “Tutti pazzi per l’ambiente 2018” che darà supporto ai servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata dei rifiuti.

I progetti dureranno un anno, nel corso del quale i volontari verranno impiegati per circa 30 ore settimanali, per complessive 1400 ore, percependo un compenso di poco più di 400 euro al mese.