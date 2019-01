Siracusa, scuole al gelo: sit in degli studenti degli istituti superiori del capoluogo e della provincia

Scuole superiori deserte oggi a Siracusa e in provincia per protestare contro la mancanza di riscaldamenti nelle aule. Le temperature pèarticolarmente basse di questo periodo hanno aggravato il problema che coinvolge gran parte degli istituti siracusani.

Dopo alcuni giorni di scioperi singoli, oggi manifestazione unitaria al Tempio di Apollo con una delegazione che chiederà di essere ricevuta dal Prefetto per provare ad avere risposte concrete per la risoluzione di un problema che si ripresenta puntuale ogni inverno.

L'ex Provincia, alle prese con una situazione economica di grande difficoltà, pur condividendo le proteste degli studenti, no è allo stato attuale nelle condizioni di dare delle soluzioni. Da qui l'interessamento del Governo regionale per arrivare ad un intervento straordinario che provveda alla riparazione degli impianti di riscaldamento non funzionanti e si occupi di saldare le pendenze delle spese per il gasolio. Ci sono anche quelle scuole, come l'Insolera, che ha risolto il problema dei riscaldamenti impegnando risorse proprie che avrebbero dovuto utilizzare per altre attività e che adesso chiedono il rimborso.

Insomma una situazione a cui si deve trovare una soluzione che sia strutturale e non relativa solo all'emergenza di questi giorni per poi tornare a riproporsi la prossima stagione invernale.