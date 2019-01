Priolo Gargallo, incendio alla Versalis: paura ma nessun ferito. VIDEO

Incendio oggi pomeriggio allA Versalis di Priolo Gargallo. Una colonna densa di fumo nero si è levata dall'impianto, allertando molti residenti delle aree a ridosso della zona industriale. Il rogo è stato circoscritto dai Vigili del fuoco che stanno adesso operando per estinguerlo completamente. Non risultano persone ferite. Si sta verificando la causa dell'incendio. Notizia in aggiornamento