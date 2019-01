Promozione turistica del Sud Est, il Comune di Siracusa aderisce al Protocollo per la partecipazione a 12 fiere internazionali

Via libera dalla giunta comunale di Siracusa al Protocollo d'intesa che vede come capofila il Comune di Noto e che ha come obiettivo il rilancio turistico del territorio attraverso la partecipazione a 12 fiere internazionali del turismo per il 2019.

Hanno aderito al progetto, oltre a Siracusa e Noto, anche i Comuni di Avola, Portopalo, Palazzolo Acreide e Sortino per la provincia di Siracusa e Militello val di Catania, Modica, Piazza Armerina, Ragusa e Scicli.

L'obiettivo è il rilancio turistico del territorio attraverso iniziative culturali e artistiche con auspicabili ricadute sulle attività produttive e commerciali.

Le fiere in programma sono: Utrecht (Olanda), a metà gennaio; Zurigo (Svizzera) dal 31 gennaio al 3 febbraio;, Bruxelles (Belgio) dal 7 al 10 febbraio; Monaco di Baviera (Germania) dal 20 al 24 febbraio. A marzo, 6 al 10, Berlino (Germania); ad aprile, invece, lo stand unico del Sud Est – Val di Noto sarà presente a Pechino e Shangai (Cina), rispettivamente dal 13 al 17 e dal 18 al 21; dal 28 aprile all'1 maggio tappa, per la prima volta, a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Dopo la pausa estiva, le missioni proseguono a Osaka (Giappone) dal 19 al 22 settembre; un’altra prima volta a San Paolo in Brasile dal 23 al 27 settembre; a ottobre, dal 9 all'11, tappa a Rimini e chiusura, dal 13 al 15 ottobre a San Pietroburgo, in Russia.

Per partecipare a questo programma il Comune di Siracusa dovrà versare 33.000 euro, Noto e Avola 23.000 euro ciascuno, mentre la quota dei Comuni di Palazzolo Acreide, Sortino e Portopalo è di 5.000 euro.