Siracusa, scuole: il commissario Floreno riceve i sindaci di Lentini, Carlentini e Francofonte

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio,Carmela Floreno, ha ricevuto i sindaci dei comuni di Carlentini, Lentini e Francofonte per affrontare i problemi lamentati dai rispettivi istituti scolastici superiori.

Gli uffici dell’Ente stanno eseguendo interventi sulle caldaie di tutti gli istituti del territorio, per la loro funzionalità e la messa in sicurezza. Al termine degli interventi sarà rilasciata tutta la certificazione necessaria. Domani mattina è previsto un sopralluogo presso l’istituto polivalente di Lentini.

In considerazione della difficile situazione economica del Libero Consorzio, i sindaci dei comuni della provincia sono stati invitati ad anticipare le risorse finanziarie per la fornitura del gasolio in attesa che l’Assessorato Regionale alla Formazione e all’Istruzione possa erogare un contributo straordinario.