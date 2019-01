Canicattini Bagni, stamattina incontro dei funzionari dell’Unione dei Comuni

Si è tenuto questa mattina, nell’aula consiliare di via Principessa Jolanda, a Canicattini Bagni, l’incontro con i responsabili del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, la Centrale Unica di Committenza al quale ha aderito il Comune assieme agli altri sei Enti Locali dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”.

Un confronto per assistere e supportare i tecnici e i funzionari dei Comuni per quanto riguarda la nuova normativa sulle procedure di gara, l’utilizzo dei mezzi elettronici per lo scambio d’informazioni e le comunicazioni inerenti le stesse (prevista la Pec, Posta Elettronica Certificata), compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte da parte delle imprese e dei professionisti, che hanno l’obbligo di registrarsi e abilitarsi nel sito della Centrale Unica di Commit-tenza, così come già avviene con la piattaforma MEPA di Consip, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Presenti il Sindaco Marilena Miceli, l’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Pietro Savarino, Amministratori, Dirigenti e i Responsabili dei vari settori dei Comuni di Canicattini Bagni, Augusta, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Solarino e dell’Unione dei Comuni.