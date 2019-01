Sicilia: Zappulla “Finanziaria regionale senza un’idea di crescita”

“Una regione in esercizio provvisorio e con l’evidente rischio di prolungarlo – dichiara il coordinatore regionale di Art1 Mdp Pippo Zappulla – senza un’idea di crescita per la Sicilia. L’unica certezza che pare emergere è il taglio di contributi, in verità già scarsi, alle associazioni che si occupano della cultura della legalità e del contrasto alla mafia”. “Una finanziaria regionale nel caos – sottolinea Zappulla – prigioniera delle divisioni di una maggioranza ballerina dove sempre più chiara appare la difficoltà di Musumeci ad affrontare le tante emergenze della Sicilia a partire dal lavoro, dalle bonifiche delle aree industriali inquinate e dalla tutela del territorio”.

“Abbiamo deciso di organizzare per fine gennaio – conclude Zappulla - una Assemblea- Manifestazione a Palermo per ricostruire anche in Sicilia il nuovo partito della sinistra e puntando a costruire l’alternativa al centrodestra siciliano con il suo governo regionale”.