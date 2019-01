Proroga a privati per gestione Teatro comunale, insorge Progetto Siracusa

Sarebbe intenzione dell'Amministrazione concedere una proroga alla società privata che gestisce il teatro comunale di Siracusa e anche altri siti culturali della città.

Un scelta che il gruppo Progetto Siracusa non condivide, chiedendo di preferire una Fondazione nell'ottica di una gestione più trasparente.

"Chiediamo di liberare questa città dalla gestione privata e di agire, come ogni saggio amministratore, affinché anche Siracusa abbia una sua Fondazione teatrale. - si legge in una nota - Riconsegnate questa città ad una gestione dei servizi culturali davvero trasparente, che non si limiti a mostrare solo il mostrabile e a nascondere il resto. Liberate il teatro comunale da una gestione privatistica che ha, finora, gestito in maniera personalistica il luogo per eccellenza siracusano".