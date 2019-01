Siracusa, consiglio comunale in aula martedì 15 gennaio

E' stato convocato per martedì 15 gennaio alle ore 18 il consiglio comunale di Siracusa.

Cinque i punti all'ordine del giorno, tra i quali la relazione del Difensore dei diritti dei bambini, la “Revisione periodica delle società partecipate” ed un 'interpellanza, primo firmatario il consigliere Carlos Torres avente ad oggetto le “Modalità di calcolo per la liquidazione della Tari per il 2018”.