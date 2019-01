Sabato scontro per la salvezza contro l’Adrano per l’Eurialo Siracusa

L’Eurialo Siracusa affronterà sabato 12 gennaio alle 17, al PalaCorso, l’Adrano, squadra con cui condivide l’ultimo posto nella classifica del campionato di serie C femminile di pallavolo. Unico risultato utile: la vittoria.

“Occorre portare a casa l’intera posta in palio altrimenti – sottolinea il tecnico Viviana Olindo – la corsa verso la salvezza si complicherebbe notevolmente. Non possiamo sciupare questa occasione dopo quella mancata qualche settimana fa con l’Avola. Bisognerà giocare bene e conquistare i tre punti per lasciare il fondo della classifica e tornare ad alimentare le nostre speranze. Sono fiduciosa in vista di una gara in cui sarà importante tenere al massimo la concentrazione sin dall’inizio”.

Nel campionato under 18 intanto l’Eurialo Siracusa continua a vincere. Quinta affermazione consecutiva per le verdeblù, che hanno agevolmente superato l’Avola martedì pomeriggio al PalaCorso in tre set con parziali di 25-13, 25-12, 25-10.