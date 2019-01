Ferla, imprenditori giapponesi ne studiano lo sviluppo turistico

Una delegazione di imprenditori nipponici ha trascorso a Ferla 36 ore alla ricerca di pratiche virtuose ed esperienze ripetibili sul loro territorio, appartenenti al progetto “H2.0 - Hasekura Program”.

Sono stati mostrati i luoghi rappresentativi della comunità ferlese: "Abbiamo cercato di fornire un assaggio quanto più realistico e completo della nostra comunità alla delegazione del Sol Levante in meno di due giorni - afferma il Sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa - condividendo con loro uno storytelling dei luoghi, delle tradizioni, dei sapori e dell'arte che contraddistinguono Ferla. Un enorme interesse è stato rivolto alle politiche di sviluppo turistico e a BorgoAlbergo, per lo sviluppo di una ospitalità diffusa anche in Giappone, dove, ci raccontavano i nostri ospiti, esistono delle comunità molto simili ai piccoli borghi italiani, e con una grande disponibilità di patrimonio immobiliare non abitato".

Non è mancata la lezione di cucina, gestita dalla guida turistica regionale Chiara Raudino, che ha insegnato agli ospiti giapponesi a cucinare i "suddi", pasta al sugo tipica della cucina ferlese.