Sea Watch: accordo nel governo, l'Italia accoglierà 10 persone

Arriveranno in Italia i bambini, con la mamma e il papà: "poco più di dieci" dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare, saranno affidati alla Chiesa Valdese, "senza oneri per lo Stato". Giuseppe Conte ottiene da Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Unione europea.

Con un'intesa siglata a notte fonda a Palazzo Chigi, dopo giorni di un tesissimo scontro a distanza.