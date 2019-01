Siracusa Calcio, Turati: “Pronti per affrontare il Catania”

Ripresa della preparazione oggi per gli azzurri. Una doppia seduta in vista del derby con il Catania. Assente solo Palermo. Lavoro atletico al mattino, tecnico tattico nel pomeriggio. Capitan Turati chiede il supporto dei tifosi per la gara più attesa. "Dopo la sosta incontriamo una delle candidate alla vittoria finale- commenta Turati- c'è la possibilità di fare bene ed un risultato positivo potrebbe darci lo slancio in campionato. Chiedo ai tifosi di starci vicino, bisogna essere leali, sappiamo che il momento è delicato ma spero che tornino in massa".